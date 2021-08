Marvin Wijnans und sein Liebster starten in eine gemeinsame Zukunft. In der niederländischen Version von Prince Charming suchte er im vergangenen Jahr nach seinem Mr. Right. Allerdings fand er sein Glück am Ende nicht in seinem Sieger-Boy, sondern in Ex-Kandidat Ferdi. Das Paar geht seit Anfang 2021 gemeinsam durchs Leben. Jetzt haben die zwei auch einen nächsten großen Schritt gewagt: Marvin und Ferdi haben sich ein Eigenheim gekauft.

"Diesen Herbst starten Ferdi und ich (und Chip) unser nächstes Abenteuer in unserem neuen Zuhause! Wir können es kaum erwarten, den Rest unseres Lebens gemeinsam aufzubauen!", teilte der TV-Star seinen Fans auf Instagram mit. Schon in wenigen Wochen wird das Paar mit Kätzchen Chip seinen Tag also in den eigenen vier Wänden ausklingen lassen. Für seinen Partner gibt Marvin sogar das Leben in seiner Heimat Limburg auf und zieht zu Ferdi in den Norden nach Hoogkerk.

Dass er durch seine Teilnahme an der Datingshow "Prince Charming" wirklich seine große Liebe finden konnte, kann Marvin offenbar noch immer kaum glauben: "Sich in einer TV-Show verlieben... Das hätte keiner von uns je erwartet!", stellt er in dem Posting klar und freut sich darauf, bald offiziell mit seinem Freund zusammenzuwohnen.

Instagram / ferdipool Marvin Wijnans mit seinem Freund Ferdi

Instagram / marvin.wijnans Prince Charming Marvin Wijnans mit seinem Freund Ferdi

Instagram / marvin.wijnans Marvin Wijnans mit seinem Freund Ferdi

