Marvin Wijnans könnte wohl nicht glücklicher sein! Ende des vergangenen Jahres startete für den Niederländer das Prince Charming-Abenteuer. Unter zehn heißen Bewerbern durfte sich der Single seinen Mr. Right aussuchen. Am Ende entschied er sich für Marnix. Doch die Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. In der Wiedersehenssendung überrascht der Pharmakonzern-Mitarbeiter mit einem Geständnis: Er datet mittlerweile nicht mehr seinen Sieger, sondern Ex-Kandidat Ferdi.

"Du warst immer die richtige Wahl", schreibt der Blondschopf kurz nach der Bekanntmachung auf seinem Instagram-Kanal zu einem Knutsch-Pic von sich und seinem Liebsten und hängt direkt eine emotionale Liebeserklärung dran: "Endlich kann ich von den Dächern schreien, wie tief meine Liebe für diesen süßen, gut aussehenden, wundervollen Kerl ist." Auch in Zukunft wolle der einstige Single alles dafür tun, dass die Beziehung mit Ferdi funktionieren kann – er möchte seinen Partner glücklich machen.

Dass die beiden nur über Umwege zu ihrem Glück gefunden haben, scheint kein Problem zu sein. "Ich bin sehr dankbar für diese zweite Chance. Wenn es Gewinner oder Verlierer im Programm gibt, bin ich der absolute Gewinner", freut sich Marvin. Er betont, dank dem Fernsehformat letztendlich die große Liebe gefunden zu haben.

Instagram / mrvnwijn Marnix Verkade, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / mrvnwijn Marvin Wijnans, der holländische Prince Charming

Instagram / ferdipool Ferdi, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

