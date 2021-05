Marvin Wijnans ist immer noch überglücklich! Der 30-Jährige suchte in der niederländischen Variante von Prince Charming nach seiner großen Liebe. Im Finale entschied er sich zwar für Marnix, später kam er dann aber mit Ex-Kandidat Ferdi zusammen – und diese Entscheidung war offenbar goldrichtig. Die beiden Turteltauben sind nämlich immer noch bis über beide Ohren verliebt: Marvin und Ferdi feiern nun sogar ihr Fünfmonatiges.

Auf Instagram teilte Marvin jetzt ein niedliches Pärchenfoto mit seinen Fans, auf dem er seinem Liebsten einen kleinen Schmatzer auf die Wange gibt. Dazu schrieb er: "Es gibt keinen lustigeren Freund als dich. Schon fünf Monate." Ferdi kommentierte den niedlichen Post wiederum mit einer Liebeserklärung und einem Herz-Emoji. Zwischen den beiden könnte es also anscheinend nicht besser laufen.

Bereits wenige Tage zuvor machte Marvin mit einem weiteren Insta-Beitrag deutlich, wie ernst es zwischen ihm und Ferdi bereits ist. Er teilte einen Clip von ihrem allerersten Date in der Show. Die beiden Niederländer waren damals Jetski-Fahren. "Es ist so besonders, dass wir uns unser erstes Date immer wieder anschauen können. Fast neun Monate später und wir leben zusammen, planen unsere gemeinsame Zukunft und können nicht mehr ohneeinander leben", heißt es in seinem Post.

Instagram / marvin.wijnans Marvin Wijnans, der niederländische Prince Charming

Instagram / ferdipool Marvin Wijnans mit seinem Freund Ferdi

Instagram / marvin.wijnans Prince Charming Marvin Wijnans mit seinem Freund Ferdi

