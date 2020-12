Ob Marvin Wijnans unter diesen Prachtkerlen seinen Traumprinzen finden wird? Während sich Alexander Schäfer bei Prince Charming auf der Suche nach der großen Liebe gerade im Endspurt befindet, steht sein niederländisches Pendant noch ganz am Anfang des TV-Abenteuers. Pharmakonzern-Mitarbeiter Marvin ist der holländische Single der Stunde und darf in wenigen Tagen die Krawatten verteilen. Zehn heiße Jungs kämpfen ab 16. Dezember um sein Herz.

"Das sind also die zehn Männer, die auf Sizilien versuchen, mein Herz zu erobern!", schreibt der TV-Kavalier auf seinem Instagram-Profil zu einem Foto seiner Kandidaten. Und tatsächlich könnten die Solo-Männer den Teilnehmern hierzulande Konkurrenz machen: Auf ihren Social-Media-Kanälen bestechen Ferdi, Marnix und Rick durch viel nackte Haut, Astralkörper und Zahnpastagrinsen. Letzterer hat sich sogar schon eine richtige Fangemeinde aufgebaut: Rund 38.000 User folgen dem Holländer auf seinem Kanal – mehr als dem Prinzen selbst.

Welcher Teilnehmer am Ende Marvins letzten Schlips behalten darf – das bleibt vorerst noch ein Geheimnis. "Wer war eurer Meinung nach erfolgreich?", richtet der homosexuelle Bachelor das Wort an seine Fans, die unter dem Bildbeitrag schon ins Schwärmen kommen. Habt ihr bereits einen Favoriten für den Sieg? Stimm in unserer Umfrage ab.

Instagram / mrvnwijn Marvin Wijnans, der holländische Prince Charming

Instagram / nvi.zolanski Sezer Turan, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / vincefeijen Vince Feijen, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / mrvnwijn Marnix Verkade, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / joepheijerman Joep Heijerman, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / ferdipool Ferdi, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / mitch_ryans Mitchell Ryans, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / diggie.friendrijk Diggie Friendrijk, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / alastairhenderson Alastair Henderson, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / ricky_bosch Rick Bosch, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / marcello.idili Marcello, niederländischer "Prince Charming"-Kandidat

