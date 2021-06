Wie ernst meinen es Michelle Daniaux und Luigi Birofio miteinander? Die zwei Reality-TV-Stars haben sich vergangenes Jahr in der Flirtshow Ex on the Beach kennen- und lieben gelernt – und sind seitdem ein Paar. Wie läuft es heute wohl so zwischen den beiden? Im Promiflash-Liebesinterview plaudern Michelle und Gigi jetzt offen über alle spannenden Themen: gemeinsame Wohnung, Hochzeit und Kinder...

