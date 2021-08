Kim Gloss' (28) Hochzeitsmarathon geht weiter! Am Donnerstag gab die Influencerin ihrem Partner Alexander Beliaikin in einer standesamtlichen Zeremonie in Rom das Jawort. Später feierte die Hochzeitsgesellschaft noch ausgelassen. Die Follower der ehemaligen DSDS-Kandidatin wurden dabei natürlich immer auf dem Laufenden gehalten. Heute folgte allerdings bereits das nächste Highlight: Kim und Alex sind erneut bei einer großen Zeremonie vor den Traualtar getreten.

In ihrer Instagram-Story zeigte die 28-Jährige einige Ausschnitte aus ihrer romantischen Zeremonie. In einer malerischen Kulisse unter freiem Himmel schwörten sich die beiden nun erneut die ewige Treue – mit dabei waren etliche Gäste, die das Brautpaar an dem schönsten Tag seines Lebens unterstützen. Die schöne Braut wurde dabei von ihren Eltern zum Altar geführt.

Aber auch heute Abend durfte natürlich im Anschluss eine fette Party nicht fehlen. Ebenfalls unter freiem Himmel wurde eine große Tanzfläche aufgebaut – auf der Kim und Alex zeigten, was sie so drauf haben. Freut ihr euch über Kims Hochzeits-Content? Stimmt ab!

