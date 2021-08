Kim Gloss (28) und Alexander Beliaikin sind endlich verheiratet! Im September 2019 gab die ehemalige DSDS-Teilnehmerin bekannt, dass ihr Liebster um ihre Hand angehalten hat. An den Vorbereitungen ihrer Traumhochzeit ließ Kim ihre Fans regelmäßig teilhaben. Am Ende machte sie es aber ziemlich spannend. Seit einigen Tagen schon sind Alexander und sie in Rom. Jetzt gab das Paar sich in der Hauptstadt Italiens endlich das Jawort.

In ihrer Instagram-Story gibt die 28-Jährige zahlreiche Einblicke in ihren großen Tag. Nachdem Kim stundenlang gestylt worden war, nahm Alex sie unter den Blicken ihrer Liebsten am Altar in Empfang. In einem Video tauschen die beiden schließlich ihre Ringe aus und küssen sich leidenschaftlich.

Dass Alex der Richtige für sie ist, weiß die Mutter einer Tochter schon lange. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich schätze und liebe. Meine Liebe zu dir ist unendlich und ich freue mich so sehr auf unsere gemeinsame Zukunft", ließ sie ihrem frischgebackenen Ehemann beispielsweise Anfang des Jahres in einem Instagram-Beitrag wissen.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Zukünftigen Alex Beliaikin in Rom

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Partner Alexander

Instagram / alex.bel23 Alexander Beliaikin und Kim Gloss, 2019

