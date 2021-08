Kai Wünsche wird vermisst. Der Mode-Mogul machte sich vor allem in Hamburg einen Namen. Mit Mode und Immobilien verdiente der 81-Jährige Millionen von Euro. Zu seiner Wünsche AG gehörten beispielsweise Marken wie Joop! und Cinque. Doch jetzt könnte dem Unternehmer etwas passiert sein, was sehr an das Verschwinden von Daniel Küblböck (✝33) im Jahr 2018 erinnert: Wünsche wurde an Bord eines Kreuzfahrtschiffes als vermisst gemeldet.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, besteht die Vermutung, dass der Unternehmer bei einer Kreuzfahrt auf dem Luxus-Schiff "MS Europa" auf der Reise von Hamburg nach Bordeaux über Bord gegangen ist. Der Ehemann des 81-Jährigen habe Wünsche als vermisst gemeldet. Nach der Meldung hätten die Seenotrettung und der Kapitän des Kreuzfahrtschiffes alles daran gesetzt, den Vermissten aufzufinden. Der Dampfer kehrte sofort um, die Küstenwache suchte mit Hubschraubern und fünf Booten nach dem Millionär. Die Suche blieb bislang erfolglos.

Im Jahr 2018 verschwand der einstige DSDS-Star Daniel Küblböck von einem Kreuzfahrtschiff, das von Hamburg nach New York unterwegs war. Aufgrund von Überwachungsvideos erhärtete sich der Verdacht, dass der Musiker selbst über Bord gesprungen ist. Im März dieses Jahres wurde er von einem Gericht offiziell für tot erklärt.

Anzeige

ActionPress Kai Wünsche

Anzeige

ActionPress Kai Wünsche auf einem Event

Anzeige

Piffer,Robert / ActionPress Sänger Daniel Küblböck beim Weihnachtszirkus in Passau, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de