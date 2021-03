Neuigkeiten im Fall von Daniel Küblböck (35)! Der einstige DSDS-Star war im Herbst 2018 während einer Kreuzfahrt spurlos verschwunden. Seitdem gilt der Musiker als vermisst. Erst im vergangenen Oktober war beim Amtsgericht Passau ein Antrag gestellt worden, dass der gebürtige Bayer gut zwei Jahre nach seinem Verschwinden für tot erklärt werden solle. Nachdem die Frist zur Meldung einer verschollenen Person im Oktober verstrichen ist, wurde der Fall nun entschieden: Daniel wird offiziell für tot erklärt.

Das teilte das zuständige Gericht am Mittwoch Bunte mit. Demnach sei im Bundesanzeiger nun die offizielle Todeserklärung des 33-Jährigen zu finden, in der Folgendes steht: "Als Zeitpunkt des Todes wird der 09.09.2018, 08:55 Uhr (Ortszeit) festgestellt. Der Beschluss wird mit Rechtskraft wirksam. Die Kosten des Verfahrens fallen dem Nachlass zur Last."

Von dieser Entscheidung dürfte besonders Daniels Vater tief getroffen sein: Günther Küblböck hatte noch im Herbst dafür gekämpft, dass sein Sohn nicht für tot erklärt wird und sogar mehrfach Einspruch eingelegt. "Wenn, dann muss dieser Schritt schon von der Familie eingeleitet werden", äußerte er damals gegenüber Bild.

Daniel Küblböck bei der TV-Sendung "Beckmann" in Hamburg

Daniel Küblböck im Juni 2016

Sänger Daniel Küblböck beim Weihnachtszirkus in Passau, 2012

