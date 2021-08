Luke Mockridge (32) bricht sein Schweigen. Gegen den Comedian gibt es seit einiger Zeit schwere Vorwürfe. Eine Ex-Freundin hatte ihm versuchte Vergewaltigung vorgeworfen und Anzeige erstattet. Diese schwere Anschuldigung machte im Netz schnell die Runde. Luke selbst hat sich bislang noch nicht zu der ganzen Sache geäußert. Nun meldet er sich allerdings endlich zu dem Thema zu Wort und weist alle Anschuldigungen vehement von sich.

"Es gibt Menschen, die versuchen, einen Menschen aus mir zu machen, der ich nicht bin. Ich werde mit Sachen konfrontiert, die nie passiert sind", beginnt der 32-Jährige ein ungewohnt ernstes Instagram-Video. An den Anschuldigungen seiner Ex sei nichts dran. Die Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung, die er einige Zeit nach der emotionalen Trennung erhalten habe, sei für ihn aus dem Nichts gekommen: "Das war unfassbar, so etwas zu lesen, weil es sich nicht mit dem deckt, was wir erlebt haben." Mittlerweile sei das Verfahren auch schon eingestellt worden, da kein Tatverdacht vorliege.

"Ich hätte mich dazu wahrscheinlich früher äußern müssen, aber das ging nicht", erklärt er seine lange Stille. "Ich konnte diese Welle des Hasses gar nicht einordnen. Ich kenne das nicht", meinte er über die Hate-Nachrichten, die er im Netz erhalten habe. Um mit dem Erfahrenen umzugehen, hat Luke sich inzwischen professionelle Hilfe gesucht.

Instagram / thereallukemockridge Luke Mockridge, Entertainer

Hauter,Katrin Luke Mockridge bei der Verleihung der 1Live Krone im Dezember 2019

Getty Images Luke Mockridge im November 2018

