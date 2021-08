Die US-Medien sind sich einig: Kylie Jenner (24) erwartet ihr zweites Kind mit On-Off-Liebe Travis Scott (29). Schon seit einigen Wochen kursierten erste Gerüchte über eine erneute Schwangerschaft der Beauty-Mogulin. Weil sie verwirrende Bilder postete und auf rohen Fisch verzichtete, nahmen viele Fans an, dass Kylie in anderen Umständen sei. Gleich mehrere Insider verrieten nun gegenüber Page Six, dass das auch tatsächlich der Fall sei: Kylie soll wieder schwanger und ihre Familie deswegen ganz aus dem Häuschen sein.

