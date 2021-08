Hat Kylie Jenner (24) ein süßes Geheimnis? Im Juni hatte die Beauty-Unternehmerin die große Neuigkeit bestätigt: Sie ist tatsächlich wieder mit Travis Scott (29) zusammen – dem Vater ihrer Tochter Stormi Webster (3)! Nach dieser Nachricht zündete natürlich sofort ein Feuerwerk aus Hoffnungen und Gerüchten seitens ihrer Community auf ein weiteres Kind der beiden. Jetzt wollen ihre Fans ein weiteres Indiz entdeckt haben, dass Kylie eventuell wieder schwanger ist...

Am 10. August feierte die Influencerin ihren 24. Geburtstag und teilte auch einige Eindrücke von ihrer Party in ihrer Instagram-Story. Doch ein paar Followern sind hier Unstimmigkeiten aufgefallen: Kylie trägt auf jeder Aufnahme eine andere Nagellackfarbe – stammen die Fotos und Videos also vielleicht von unterschiedlichen Anlässen und gar nicht von ihrer Geburtstagsparty? Auffällig ist auch: Niemand aus dem gesamten Kardashian-Jenner-Clan hat Material von Kylies Feier veröffentlicht – was für die Familie total ungewöhnlich ist. Wollen sie alle einen möglichen Babybauch geheim halten?

So oder so dürfte klar sein: Selbst wenn Kylie wirklich schwanger sein sollte, würde sie das wohl für sich behalten! Wir erinnern uns an ihre erste Schwangerschaft mit Töchterchen Stormi – diese hatte die Löwenmama erfolgreich bis zum Schluss vertuscht. Glaubt ihr, sie erwartet wirklich noch ein Baby? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realoty

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, 2021

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de