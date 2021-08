Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) ließen ihre Diät in den vergangenen Tagen mal Diät sein und gönnten sich so richtig. Als Gäste der dreitägigen Hochzeit von Kim Gloss (29) in Rom gab es, ganz im Stil der italienischen Hauptstadt, eine Köstlichkeit nach der anderen. Jessis After-Baby-Body, an dem sie aktuell eigentlich fleißig arbeitet, sieht man diese kurze Ausnahme-Zeit allerdings überhaupt nicht an. Jetzt zeigt sich die sexy Mama im Bikini.

Wieder in ihrer Wahlheimat, auf Ibiza, angekommen, verbringen Jessi, Johannes und Töchterchen Hailey-Su einen Tag am Strand. Dort zeigt sich die ehemalige Bachelorette ihren Followern stolz im Bikini – von den Schlemmereien der vergangenen Tage keine Spur. Auf die Frage eines Fans, ob Jessis Bauch wieder fest sei, antwortet sie allerdings mit "Nein" und postet ein Video, auf dem sie an ihrem Bauch herumdrückt.

Ein anderer User möchte wissen, ob Jessi und Johannes, die Kims Hochzeit ohne ihre Tochter besuchten, die Zeit zum ausgiebigen Feiern genutzt hätten. "Wir haben uns vorgenommen, so richtig doll die Sau rauszulassen, dann haben wir gemerkt, dass die schlaflosen Nächte noch in den Knochen sitzen", meint die Influencerin. Wegen ihres Nachwuchses bekommen die Eltern gerade nicht allzu viel Schlaf.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka im August 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessi Paszka und ihre Tochter Hailey Su am Strand von Ibiza im August 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im August 2021 in Rom

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de