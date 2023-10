Jessica Haller holt "das Beste" aus ihrem Johannes heraus

Johannes Haller (35) weiß seine Frau sehr zu schätzen. Der Unternehmer und Jessica Haller (33) lernten sich 2017 bei Die Bachelorette kennen. Doch erst drei Jahre später sprang der Funke dann vollends über, denn die einstige Rosenkavalierin und ihr Zweitplatzierter machten ihre Beziehung öffentlich. Mittlerweile sind die beiden nicht nur verheiratet, sondern auch Eltern einer Tochter. Wie gut sie zusammen als Team funktionieren, macht der Papa der kleinen Hailey-Su (2) deutlich: Johannes verrät, dass Jessica ihn zur besten Version seiner selbst macht.

Momentan gönnt sich die Influencerin in Deutschland eine Auszeit, während ihr Mann zu Hause auf Ibiza die Stellung hält, wie er in seiner Instagram-Story dokumentiert. Als er ihr per Telefon davon berichtet, dass er einen stressigen Tag hinter sich habe und es nicht mehr zum Sport schaffe, macht ihm die Beauty eine Ansage. "Mach doch Sport. Ich will deinen Sixpack zurück", schreibt sie ihm. Das stachelt den 35-Jährigen wohl so sehr an, dass er sich tatsächlich noch ins Fitnessstudio schleppt! "Dafür liebe ich meine Frau", schwärmt er nach seiner Sporteinheit und fügt hinzu: "Sie weiß genau, wie sie mich motiviert, um das Beste aus mir herauszuholen."

Auch wenn Jessica ihren Johannes über alles liebt, hatte sie in ihrer Story eine Sache ausgeplaudert, die sie an ihrem Mann stört. "Er findet nie den Weg zum Mülleimer oder zum Wäschekorb. Er hat Angst vor Zewa und allem, was den Haushalt angeht", hatte die 33-Jährige verraten. Doch das kann sie ihm aus einem guten Grund gar nicht richtig übel nehmen: "Er ist der beste Papa, den ich mir für meine Tochter vorstellen konnte und der fleißigste Mensch, den ich kenne."

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Juli 2023

Instagram / johannes_haller Jessica und Johannes Haller, Realitystars

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Mai 2023 auf Ibiza

