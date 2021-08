Kim Gloss (28) heiratete in den vergangenen Tagen ihre große Liebe Alexander Beliaikin. Die zwei feierten eine dreitägige Traumhochzeit in Rom. Sie starteten am Donnerstag mit der standesamtlichen Trauung und dem Dresscode "Italian Summer Chic", machten Freitag mit der kirchlichen Zeremonie und dem Dresscode "Black Tie" weiter und ließen die Feierlichkeiten am Samstag bei einem Hangover-Brunch und freier Kleiderwahl ausklingen. Alle Highlights gibt es bei Promiflash!

