Beunruhigende Nachrichten von William Petersen. Der Schauspieler ist ein echtes Urgestein der beliebten Krimiserie CSI. Schon seit der ersten Folge im Jahr 2000 ist der Darsteller in der Rolle des Tatortermittlers Dr. Gilbert "Gil" Grissom zu sehen. Inzwischen gehört er zwar nicht mehr zur Hauptbesetzung, steht aber immer noch für Gastauftritte vor der Kamera und wirkt zudem als geschäftsführender Produzent mit. Nun war William wieder für "CSI: Las Vegas" im Einsatz – und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie der Pressesprecher des 68-Jährigen gegenüber TMZ berichtete, ereignete sich der besorgniserregende Vorfall am Freitag in Los Angeles. Am "CSI"-Set habe sich William nicht wohlgefühlt und dem Regisseur mitgeteilt, dass er eine Pause brauche. Schließlich wurde sogar ein Krankenwagen gerufen, der William kurz darauf in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachte. Laut des Sprechers sei das hauptsächlich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Inzwischen ist William wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden und fühlt sich besser. Was genau zu den Krankheitserscheinungen geführt hat, ist nicht klar. Sein Vertreter erzählte jedoch, dass der Serienstar in den vergangenen zwölf Wochen pausenlos gearbeitet habe. Überanstrengung könnte also der Grund für Williams Symptome gewesen sein.

Getty Images William Petersen bei einer Zeremonie am Walk of Fame in Hollywood, 2009

Getty Images William Petersen bei der "CSI"-Preview im Paley Center in Beverly Hills, 2015

Getty Images William Petersen beim Santa Monica Film Festival im November 2019

