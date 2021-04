Die Liebesgeschichte von Tessa (Josephine Langford, 23) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin, 23) geht weiter – und das schon im Herbst! Bereits die ersten beiden Filme sorgten bei den Kinozuschauern weltweit für Begeisterung. Nun geht die After-Reihe nach den internationalen Bestsellern der Autorin Anna Todd (32) in die nächste Runde: Jetzt steht endlich fest, wann der dritte Teil der Erfolgsreihe in den deutschen Kinos zu sehen sein wird!

Wie Constantin Film in einer offiziellen Pressemitteilung ankündigte, dürfen "After"-Fans schon im Herbst wieder die Kinosäle stürmen: Ab dem 2. September 2021 wird "After Love" auf der großen Leinwand zu sehen sein! Das Publikum darf sich neben Tessas größter Entscheidung auch auf überraschende Wendungen und große Enthüllungen über Tessas und Hardins Familien freuen. Dabei werden auch leidenschaftliche Szenen nicht zu kurz kommen, wie der heiße Trailer des Kinofilms bereits zeigte.

Und mit dem dritten Teil ist es auch längst noch nicht getan! Der vierte Film ist ebenfalls schon im Kasten und selbst danach soll das "After"-Universum noch weiter ausgebaut werden. Wie der Regisseur Castille Landon ankündigte, sind auch ein Prequel und ein Sequel geplant. Letztes soll sich auf die nächste Generation des Filmuniversums konzentrieren.

Anzeige

Constantin Film Verleih GmbH "After Love"-Filmplakat

Anzeige

Aviron Pictures Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin

Anzeige

ActionPress Hardin und Tessa in "After Passion"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de