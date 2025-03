Hero Fiennes Tiffin wurde wegen "Friends" Schauspieler

Hero Fiennes Tiffin (27), bekannt aus der "After"-Filmreihe, hat jetzt verraten, was ihn dazu inspiriert hat, Schauspieler zu werden. Während der Promotion seines neuen Films "Picture This" gemeinsam mit seinen Co-Stars Simone Ashley (29) und Luke Fetherston sprach der 27-jährige Schauspieler über seine Anfänge. In einem Gespräch mit IMDb enthüllte Hero, dass der beliebte TV-Charakter Joey Tribbiani aus der Kultserie "Friends" der ausschlaggebende Grund für seine Karriereentscheidung war. "Ich wollte Schauspieler werden wegen Joey", erklärte er. Dabei zitierte er auch eine der berühmtesten Zeilen der Figur, gespielt von Matt LeBlanc (57): "How you doin'?"

Die Diskussion über "Friends" begann, als Simone, bekannt aus Bridgerton, ihre Begeisterung für die Serie teilte. "Ich liebe 'Friends'. Ich kann es auswendig zitieren", schwärmte sie. Ihre Lieblingscharaktere seien Ross, gespielt von David Schwimmer (58), und Rachel, dargestellt von Jennifer Aniston (56). Luke erklärte, dass er vor allem ein Fan von Phoebe, gespielt von Lisa Kudrow (61), sei. Hero schloss sich an und sprach über seinen Bezug zu Joey, der für seinen charmanten Humor und seine legendären Sprüche bekannt ist.

Hero begann seine Schauspielkarriere bereits 2008 und überzeugte in einer frühen Rolle als junger Tom Riddle in Harry Potter und der Halbblutprinz. Einem breiten Publikum wurde er durch seine Hauptrolle in der romantischen Filmreihe "After" bekannt, in der er Fans weltweit begeisterte. Privat zeigt sich Hero oft bodenständig und zurückhaltend, obwohl seine Karriere von einem internationalen Erfolg zum nächsten führt. Sein Faible für "Friends" gibt den Fans einen kleinen Einblick in seine persönlichen Vorlieben – denn offenbar ist auch ein internationaler Filmstar nicht immun gegen den Charme von Joey und Co.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hero Fiennes-Tiffin im Juni 2019

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Joey, Ross und Chandler in der Sitcom "Friends"

Anzeige Anzeige

Anzeige