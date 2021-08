Endlich gewährt Dalia Mya Einblicke in ihr Liebesglück! Im Juni gab das TikTok-Sternchen in einem Podcast ganz nebenbei bekannt, dass es vergeben ist. Zu diesem Zeitpunkt war Dalia ein halbes Jahr mit ihrem Freund zusammen – mehr Infos gab sie nicht preis. Im Promiflash-Interview spricht sie nun erstmals über ihre Beziehung und verrät unter anderem, warum sie ihre Liebe so lange für sich behalten hat. "Eigentlich finde ich es schön, wenn man seine Beziehung so ein bisschen privat hält, was ich ja auch mache. Aber irgendwann will man den Followern auch erzählen, dass es da jemanden gibt", erklärt die 19-Jährige.

