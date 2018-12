Das Web-Sternchen Dalia Mya kennt den Bachelor von 2018 etwas besser, als die meisten vielleicht wussten! Seit ein paar Jahren startet die 16-Jährige mit kurzen Musik-Clips auf der Lip-Sync-Plattform TikTok durch. Doch auch abseits des Internets scheint die Berlinerin sich illustrer Gesellschaft zu erfreuen: Ihr Papa ist nämlich sehr gut mit Daniel Völz (33) befreundet, der in diesem Jahr als Rosenkavalier im TV zu sehen war. Im Promiflash-Interview verrät Dalia, was für eine besondere Verbindung sie zu Daniel hat!

"Daniel ist der beste Freund meines Vaters. Ich bin mit ihm aufgewachsen und er ist wie ein großer Bruder für mich", verriet sie Ende Oktober auf der Glow Convention in Berlin. Kein Wunder also, dass sie den Fernsehauftritt und die Liebesreise des 33-Jährigen aufmerksam verfolgte. Einen nahen Bekannten bei der Kuppelshow zu sehen, war ziemlich aufregend für die Influencerin: "Ich fand das voll toll! Ich war richtig stolz auf ihn und bin immer noch stolz."

In Daniels Fußstapfen möchte die Blondine aber erst mal nicht treten – statt der Suche nach der großen Liebe steht für sie nämlich der Schulabschluss im Vordergrund. Welchen Karriereweg sie anschließend einschlagen wird, weiß Dalia selbst noch nicht: "Im Moment bin ich einfach erst mal auf Schule konzentriert. Bis ich das Abitur habe, kann sich noch viel ergeben. Mal sehen, was so passiert und dann schaue ich mal."

Instagram / dalia Dalia Mya, TikTok-Sternchen

Instagram / dalia Daniel Völz und Dalia Mya

