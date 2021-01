Für TikTok-Star Dalia Mya startet das Jahr 2021 alles andere als gut! Die 18-jährige Influencerin steht mit ihren 5,8 Millionen Followern an der Spitze der deutschen TikTok-Prominenz. Doch auch auf Instagram hat sie sich mittlerweile eine beachtliche Community aufgebaut, die sie tagtäglich mit durch ihren Alltag nimmt. Und genau das wurde Dalia in der Silvesternacht zum Verhängnis: Denn trotz verschärftem Lockdown traf sich die Teenagerin mit ein paar weiteren Netzbekanntheiten auf einer Homeparty – und kassiert dafür nun jede Menge Kritik!

Da Fotos vom selben Ort und sogar zum Teil Storys auf Instagram in der Nacht auf Neujahr und danach gepostet worden waren, flog die Influencer-Gruppe auf. Dalia ergriff daraufhin die Initiative, nachdem sie mit negativen Kommentaren nur so überhäuft worden war: "Ihr wisst viel über mein Leben, aber halt eben doch nicht alles. Und dass ich regelmäßig getestet werde bzw. wir alle ändert auch nichts an der Situation. Ich bin ein 18-jähriges, normales Mädchen, was auch nur Fehler macht. Die spontane Entscheidung von mir, dort hinzugehen, war ein Fehler", entschuldigte sie sich wenig später in einer Story für ihr Fehlverhalten. Doch offenbar reichte das ihren Kritikern nicht aus: Sie machten so lange weiter, bis die Berlinerin nun in ihrer Story in Tränen ausbrach.

Dass Dalia die Hasswelle sehr mitnimmt, zeigten ihre Clips am Montag. Unter Tränen versuchte sie ihren Standpunkt, den viele offenbar missverstanden hatten, noch einmal klar zu machen: "Ich will wirklich kein Mitleid und ich will mich auch nicht in die Opferrolle stellen, aber ich lag seitdem nur im Bett, habe nichts gegessen, habe nichts getrunken und es tut mir wirklich unfassbar leid. Ich bitte euch einfach, wenn ihr mein Gesicht nicht mehr sehen könnt, was ich auch verstehen kann, dann blockiert mich einfach oder entfolgt mir. Aber diese ganzen Kommentare...", berichtete sie weinend. Ihr gehe es wirklich schlecht. In den kommenden Tagen wolle sie sich aber nicht weiter von dem Shitstorm runterziehen lassen.

Anzeige

Instagram / dalia Dalia Mya an Silvester 2020

Anzeige

Instagram / dalia Dalia Mya in Berlin

Anzeige

Instagram / dalia Dalia Mya, Social-Media-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de