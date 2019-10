Kein Schönheits-Tuning mehr auf Instagram! Diese Ankündigung dürfte einige User der Fotoplattform überrascht haben. Alle Filter, mit denen das Gesicht wirkt wie frisch vom Beauty-Doc – also mit denen zum Beispiel die Nase schmaler oder die Lippen voller gemacht werden – sind in Zukunft verboten. So wolle man vor allem jüngere User schützen. Die Schnappschüsse vieler Influencer werden dann wohl etwas anders aussehen. Im Promiflash-Interview verraten die Webstars, dass sie von dem Filter-Verbot trotzdem begeistert sind!

"Finde ich auch gut. Wenn ich diese Filter ausprobiere, finde ich mich danach immer richtig hässlich", meint TikTok-Star Dalia Mya auf der BuzzBird-Halloween-Party im nhow-Hotel in Berlin. Die Netz-Beauty hat selbst sechs Filter auf Instagram, mithilfe derer sich ihre Fans aber nur etwas Glitzer oder Sommersprossen ins Gesicht zaubern könnten. Auch YouTuberin Denise Mski (19) ist überhaupt nicht traurig über das Filter-Verbot: "Ich finde es megagut, generell die jungen Leute werden so schnell beeinflusst, dass man große Lippen und eine schmale Nase braucht. Aber ich finde, man sollte sich so lieben, wie man ist." Und Dalias TikTok-Kollegin Chany Dakota konnte den Insta-Schönheitshelfern ohnehin nie viel abgewinnen: "Diese Filter machen die Zähne immer wie Hasenzähne. Also mit Beauty hat das nicht viel zu tun. Das verzerrt halt so das Gesicht."

Bloß Influencerin Alina Mour (17) kann den Ärger um die App-Spielereien nicht so ganz verstehen. Den umstrittenen Filtern wird sie trotzdem nicht hinterherweinen. "Wenn es Jüngere beeinflusst, ist das schon doof. Aber ich fände es nicht schlimm, wenn sie bleiben würden", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Instagram / dalia Dalia Mya, TikTok-Sternchen

Anzeige

Instagram / denise.mski Denise Mski, Influencerin

Anzeige

Instagram / chanydakota Chany Dakota, Webstar

Anzeige

Defrance / ActionPress Alina Mour auf einer Halloween-Party in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de