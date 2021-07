Dalia Mya ist total verknallt! Erst vor wenigen Wochen hatte die süße Influencerin ihren Beziehungsstatus publik gemacht: Das TikTok-Sternchen ist vergeben – und das schon seit über einem halben Jahr. Wer ihr Liebster ist und ob man ihn kennen könnte, verriet die Berlinerin nicht. Wie ihr Schatz wohl damit umgeht, dass nun Millionen von Menschen von der Romanze wissen? Das verriet Dalia jetzt im Promiflash-Interview.

Im Zuge des got2b-Make-up-Launch-Events traf Promiflash die Netz-Bekanntheit zum Gespräch. Dabei erklärte Dalia, sich vor ihrer Pärchen-Verkündung mit ihrem Freund besprochen zu haben: "Ich habe mit ihm schon vorher darüber geredet und ihn gefragt: Was ist, wenn ich mal gefragt werde? Und er meinte, dann kannst du es natürlich sagen." Die 19-Jährige schilderte weiter, ihr Partner habe überhaupt kein Problem mit dem Schritt in die Öffentlichkeit gehabt und unterstütze sie stets bei allem, was sie tue.

Zu Gesicht bekamen Dalias Fans ihren Freund bisher aber noch nicht. Das könnte auch erst einmal so bleiben – denn die Beauty erklärte: "Er hat gar nichts mit Social Media zu tun und ich weiß auch nicht, ob er Bock darauf hat!"

Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Dalia Mya bei der GLOW by dm 2019

Anzeige

Instagram / dalia Dalia Mya, deutscher TikTok-Star

Anzeige

Bieber, Tamara / Action Press Dalia Mya, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de