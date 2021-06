Dalia Mya lüftet ein süßes Geheimnis! Die Berlinerin zählt mit ihren 19 Jahren schon zu den ganzen Großen auf TikTok. Seit mehreren Jahren postet Dalia bereits regelmäßig coolen Content auf der Videoplattform und hat sich mittlerweile eine beachtliche Community von über sechs Millionen Followern aufgebaut – und auch auf Instagram läuft's. Eine Beziehung machte sie bislang aber nie öffentlich. In einem Interview enthüllte Dalia jetzt: Sie ist schon seit einem halben Jahr vergeben!

Im Place to B-Podcast stellte sich Dalia den neugierigen Fragen ihrer Follower. Die wollten unter anderem wissen, ob die Schülerin in festen Händen ist. Darauf hatte sie eine überraschende Antwort parat: "Ich halte ja mein Leben eigentlich schon privat, aber ja, es gibt jemanden in meinem Leben, schon seit längerer Zeit. Aber ich habe darüber noch nie so richtig gesprochen. Seit einem halben Jahr gibt es da jemanden." Mit dieser Aussage hat offenbar auch Podcast-Gastgeberin Nathalie Koch nicht gerechnet!

Die Moderatorin entlockte Dalia tatsächlich noch ein paar weitere Details über ihren noch geheimen Lieblingsmenschen: Er oder sie steht nicht wie die TikTokerin selbst in der Öffentlichkeit. Kennengelernt hätten sie sich außerdem ganz klassisch über Freunde. Warum sie das Thema ganz bewusst ein halbes Jahr nicht angesprochen hat? "Weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Leute gönnen es einem nicht und ich habe dann Angst, dass es dadurch kaputtgeht. Ich halte das einfach gerne privat", erklärte sie. Ob sie ihren Liebsten bald mal der Öffentlichkeit vorstellt, hat sich Dalia noch nicht überlegt.

Anzeige

Instagram / dalia Dalia Mya, Berliner Influencerin

Anzeige

Instagram / dalia Dalia Mya

Anzeige

Instagram / dalia Dalia Mya auf der Museumsinsel in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de