Bei den Royals in Schweden gibt es schon wieder einen Grund zum Feiern. Prinz Carl Philip (42) und Prinzessin Sofia (36) sorgten gerade erst mit ihrem jüngsten Sohn Prinz Julian für Aufsehen. Der Mini-Royal wurde vor wenigen Tagen in einer großen Zeremonie getauft. Nun herrscht bei der fünfköpfigen Familie wieder Feierlaune – dieses Mal geht es aber um einen anderen Spross: Prinz Gabriel (4) hat heute seinen vierten Geburtstag!

Zu diesem Anlass veröffentlichte das Prinzenpaar auf seinem offiziellen Instagram-Account einen knuffigen neuen Schnappschuss des Kleinen. Carl Philip und Sofias zweiter Sohn strahlt darauf in einem gestreiften Shirt in die Kamera. "Heute feiern wir den vierten Geburtstag unseres wunderbaren Gabriels", heißt es dazu. Vielen Royal-Fans fällt bei dem Geburtstagsbild vor allem eines auf: Gabriel hat immer mehr Ähnlichkeit mit seiner Mutter. "Er sieht genau so aus wie seine Mama", lautete zum Beispiel ein Kommentar.

Carl Philip und Sofia versorgen ihre Follower über Social Media gerne mit Updates und niedlichen Fotos von ihren drei Rackern – und neuerdings auch mit süßen Familienbildern zu fünft. Findet ihr auch, dass Gabriel seiner Mutter sehr ähnlich sieht? Stimmt ab!

Elisabeth Toll, Kungl. Hovstaterna / The Royal Court of Sweden Prinzessin Sofia, Prinz Carl Philip, ihre Kinder, Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf

Instagram / prinsparet Prinz Carl Philip von Schweden und Prinzessin Sofia mit ihren Söhnen

Instagram / prinsparet Prinz Alexander und Prinz Gabriel mit ihrem Bruder Prinz Julian

