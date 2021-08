Was für wundervolle Familienaufnahmen der schwedischen Royals! Am Wochenende gab es in dem skandinavischen Land allen Grund zu feiern, denn der Sohn von Prinzessin Sofia (36) und Prinz Carl Phillip (42) wurde in einer pompösen Zeremonie getauft. Die Feierlichkeiten fanden zwar unter Ausschluss des Fernsehens statt, doch schon kurz im Anschluss tauchten erste Fotos aus der Kirche auf. Nun wurden auch endlich die offiziellen Tauffotos des Königshauses veröffentlicht.

Drei Porträtbilder des besonderen Tages teilte die Pressestelle der schwedischen Royals nun. Auf den Aufnahmen sitzen die stolzen Eltern mit ihren Kindern auf einem rosafarbenen Sofa und lächeln in die Kamera. Zu Sofia und Carl Phillip gesellten sich auf einem der Fotos neben Prinz Julian, Prinz Alexander (5) und Prinz Gabriel (3) ebenfalls die Eltern des Ehepaares – Marie und Erik Hellqvist sowie Königin Silvia von Schweden (77) und ihr Mann Carl Gustaf (75). Neben einer Aufnahme von der fünfköpfigen Familie allein fand sich unter den Pressebildern zudem ein Schnappschuss, auf dem auch die Taufpaten des Knirpses zu sehen waren.

Vergangene Woche hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass nicht etwa Adlige aus anderen europäischen Königsfamilien als Paten für Prinz Julian amtieren, sondern enge Freunde von Sofia und Carl Phillip. So darf etwa das Ehepaar Johan und Stina Andersson dieses wichtige Amt bekleiden. Auch Jacob Högfeldt, Frida Vesterberg und Patrick Sommerlath, der Cousin mütterlicherseits des Prinzen, wurden als Paten ausgewählt.

Elisabeth Toll, Kungl. Hovstaterna / The Royal Court of Sweden Prinzessin Sofia, Prinz Carl Philip mit ihren Kids Prinz Alexander, Prinz Gabriel und Prinz Julian

Elisabeth Toll, Kungl. Hovstaterna / The Royal Court of Sweden Prinzessin Sofia, Prinz Carl Philip, ihre Kinder und Prinz Julians Taufpaten

Instagram / kungahuset Prinz Julian Herbert Folke von Schweden

