So groß geworden: Prinz Gabriel feiert siebten Geburtstag

Der schwedische Palast hat Grund zu feiern – denn der kleine Prinz Gabriel wird schon sieben Jahre alt. Zu diesem Anlass teilen seine Eltern Prinz Carl Philip (45) und Prinzessin Sofia von Schweden (39) ein niedliches neues Foto des Mini-Royals. Darauf grinst das Geburtstagskind verschmitzt in die Kamera und hat lässig die Arme hinter dem Kopf verschränkt. "Heute wird unser geliebter Gabriel sieben Jahre alt", schreibt das royale Ehepaar auf seinem Instagram-Account zu dem Schnappschuss. Eine große Party wird es für den Blondschopf wohl aber vorerst nicht gegeben haben, denn seine Eltern sind zu Gast auf der Hochzeit der norwegischen Prinzessin Märtha Louise (52).

Das wäre auch nicht das erste Mal, dass Gabriel auf eine offizielle Party verzichten muss. Und dafür gibt es auch einen Grund. Um seine Enkel vor einem großen Ausmaß an Aufgaben für das Königshaus zu bewahren, beschloss König Carl Gustaf (78) 2019, ihnen die Titel zu entziehen. Damit sind sie auf dem Papier aber auch keine offiziellen Mitglieder des Palastes. Carl Philip und Sofia griffen die Entscheidung des Königs jedoch als etwas Gutes auf. "Wir sehen dies als positiv an, da Alexander und Gabriel im Leben mehr Entscheidungsfreiheit haben werden", stellten sie im Netz klar. Das heißt aber auch, es wird für Gabriel wie schon in den Jahren davor kein großes Fest geben, ebenso wenig wie Glückwünsche auf dem Profil der schwedischen Royals. Stattdessen bekommt er aber sicherlich Kuchen und Geschenke im kleinen Rahmen.

Gabriel ist der mittlere Sohn von Carl Philip und Sofia. 2016 wurde sein großer Bruder Alexander (8) geboren, bevor der Siebenjährige ein Jahr später folgte. 2021 erblickte schließlich Nesthäkchen Julian (3) das Licht der Welt. In der Thronfolge steht Gabriel hinter seinem Bruder. Er ist gerade einmal an sechster Stelle. Denn obwohl Carl Philip der einzige Sohn von Carl Gustaf und seiner Frau Silvia (80) ist, wird er den Thron nicht übernehmen. 1980 änderte sich das Gesetz und das erste Kind der Königsfamilie, Prinzessin Victoria (47), wurde zum Thronfolger.

Instagram / prinsparet Prinz Gabriel von Schweden, Royal

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit den Kindern Alexander, Gabriel und Julian

