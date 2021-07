Na, hier wird aber gestrahlt! Seit März sind Prinz Carl Philip von Schweden (42) und seine Frau Prinzessin Sofia (36) dreifache Eltern. Nach Alexander (5) und Gabriel (3) durften sie sich mit Julian erneut über einen Sohn freuen. Inzwischen ist der Kleine drei Monate alt und entwickelt sich prächtig. Das zeigt die fünfköpfige Familie jetzt auch mit einem neuen Foto, mit dem sie ihre Fans im Netz überraschte.

"Ein Sommergruß von unserer Familie", heißt es unter dem Bild, das auf dem Instagram-Account von Carl Philip und Sofia geteilt wurde. Auch bei den Royals ist es offensichtlich mit drei kleinen Kindern gar nicht so einfach, ein gutes Foto hinzubekommen, auf dem auch wirklich alle in die Kamera gucken. Während

Alexander ein breites Grinsen aufgelegt hat, ist sein zwei Jahre jüngerer Bruder Gabriel am Rumalbern. Nesthäkchen Julian kann mit dem Rummel um seine Person hingegen noch gar nichts anfangen und guckt ganz verdutzt in die Linse.

Die Freude der Fans über den Schnappschuss ist riesig, schließlich handelt es sich hierbei um das erste Foto von Carl Philip und Sofia mit allen drei Söhnen, das es auf ihrem Profil zu sehen gibt. "Oh mein Gott, wie schön! Gott segne diese liebe Familie für immer! Danke, dass ihr dieses wunderbare Bild mit uns geteilt habt", ist beispielsweise in der Kommentarspalte zu lesen.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Madeleine und Prinz Carl Philip 2019

Anzeige

Instagram / kungahuset Prinz Julian Herbert Folke von Schweden

Anzeige

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit ihren Söhnen, Dezember 2020

Anzeige



