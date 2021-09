Ist Melanie Müllers (33) Ehe noch zu retten? Bereits nach wenigen Stunden im Promi Big Brother-Weltall wurde die Schlagersängerin von ihren Gefühlen übermannt. Im Beisein ihrer TV-Mitbewohner thematisierte die Musikerin ihre derzeitigen Probleme mit Gatte Mike Blümer. Im Verlauf der Sendung durfte die Blondine ihren Mann sogar sehen und die Krise kam erneut ins Gespräch. Jetzt hat Melanie das TV-Format gewonnen – doch hat ihre Ehe tatsächlich noch eine Chance?

"Natürlich hat unsere Ehe eine Chance! Da werde ich auch immer weiter dran glauben", verriet Melli gegenüber Promiflash. Allerdings könne man so wenige Tage nach dem Ende der Show noch nicht sagen, in welche Richtung sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt. "Sowas braucht Zeit, Vertrauen was wieder aufgebaut werden muss und dass man einfach zueinanderhält und was die Zeit bringt", erklärte die 33-Jährige. Durch die Teilnahme habe sich das Paar nun längere Zeit nicht gesehen. "Mal gucken, ob es uns gutgetan hat", sinnierte Melli.

War es für Melanie rückblickend denn überhaupt gut, das Thema anzusprechen? "Das ist immer die Frage, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, für mich persönlich war es ein Nachteil", räumte die Ballermann-Bekanntheit ein. Sie selbst habe sich im Nachhinein als sehr emotional, nachdenklich und unausgeglichen wahrgenommen. "Es war schon sehr, sehr hart muss ich sagen", plauderte Melli aus.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Ex-"Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

ActionPress Melanie Müller, ihr Mann Mike und Töchterchen Mia Rose, Oktober 2019

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Mike Blümer und Melanie Müller im Jahr 2015

