Wird Melanie Müller (33) jetzt bewusst, wie schlecht es wirklich um ihre Ehe steht? Bevor die Ballermann-Bekanntheit in den Promi Big Brother-Container einzog, war bereits darüber spekuliert worden, ob ihre Beziehung mit Mike Blümer kurz vor dem Ende steht. Melli gab zu, dass sie selbst nicht genau wisse, wo das Paar aktuell steht. Nun scheint der Ex-Bachelor-Teilnehmerin bewusst zu werden, dass ihr Partner offenbar nicht vorhat, für ihre Liebe zu kämpfen. Bei der Blondine fließen deswegen Tränen.

Am Freitagabend durfte die 33-Jährige zusammen mit Rafi Rachek (31), Eric Sindermann (33) und Ina Aogo (32) ins Studio, wo auch Publikum anwesend war. Unter den Zuschauern konnte Melanie ihren Liebsten aber nicht ausmachen. Dabei hatte sie fest damit gerechnet, dass Mike vor Ort sein würde, um ihr seinen Support zu zeigen. Promiflash erhielt bei einer Pressekonferenz Einblicke in die Szenen direkt nach der Rückkehr in den Container. "Hätte ich das gewusst, dass die Situation so ist, wie sie ist, wäre ich nicht rausgegangen. Dann hätte ich auch nicht gesehen, dass er nicht da gewesen war", heult sie sich bei Hellseher Daniel Kreibich aus. Ihre besten Freunde und ihre Eltern habe sie direkt gesehen – von Mike fehlte aber jede Spur.

Aber gibt es trotzdem noch Hoffnung, dass die zwei ihre Krise überwinden? Immerhin hat die Musikerin keine Informationen darüber, warum ihr Mann mit Abwesenheit glänzte. "Vielleicht tut der Abstand gut, vielleicht aber auch nicht", hatte sie sich vor der Show gegenüber Promiflash noch hoffnungsvoll gezeigt.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Mike Blümer und Melanie Müller im Jahr 2015

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller und Daniel Kreibich bei Promi BB

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller und Daniel Kreibich bei "Promi Big Brother" 2021

