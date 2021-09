Achtung, jetzt sind die Pogorzaleks los! Seit vergangenem Montag läuft auf Vox eine neue Staffel von "Hot oder Schrott – Die Allestester". In der Verbrauchershow probieren neugierige Haushalte schräge Produkte aus und geben ihre Meinung darüber kund. Vor allem für Ehepaare ist das Format ein richtig gutes Karrieresprungbrett – so landeten nicht nur Matthias Mangiapane (37) und Hubert Fella (53) danach im Sommerhaus, auch Roland (50) und Steffi Bartsch (49) durften später am großen Paarwettkampf teilnehmen. Ob diesen beiden nun eine ähnliche TV-Laufbahn blüht?

Am vergangenen Montag feierten Sybille und Marian Pogorzalek aus Bottrop ihr Debüt als Allestester – und bewiesen gleich mal, aus welchem Holz sie als Ehepaar geschnitzt sind: "Der wird immer charmanter, der wird immer liebenswerter. Es braucht nur noch ein bisschen Schliff, bis aus dem Rohdiamanten ein vollständiger Brillant wird, aber ich arbeite tüchtig daran", erklärte die 62-Jährige amüsiert. Gemeinsam testeten sie anschließend eine Make-up-Airbrush auf Herz und Nieren. Bei Maria fiel das gute Stück allerdings durch: "Ich habe jetzt gerade in den Spiegel geschaut, und jetzt kann ich mir vorstellen, wie ich nach dem Tod aussehe!"

Ein ähnliches Urteil fiel das Ehepaar Matthias und Hubert – sie würden niemals rund 270 Euro für so ein Gadget ausgeben. Ob wohl auch der erste Auftritt von Sybille und Marian dazu beigetragen hat, dass die neue Folge bei den Fans so gut ankommt? Einen Tag nach der Ausstrahlung verrät der Sender auf Twitter: "Die Allestester haben gestern nichts anbrennen lassen: 'Hot Oder Schrott' holte um 20:15 Uhr acht Prozent Marktanteil."

Anzeige

Privat Marian und Sybille Pogorzalek

Anzeige

Privat Sybille und Marian Pogorzalek, "Hot oder Schrott"-Tester

Anzeige

Privat Die Pogorzaleks, neu am Reality-TV-Himmel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de