Das Sommerhaus der Stars geht schon bald in die nächste Runde! Auch in diesem Jahr wird das umstrittene TV-Projekt, bei dem mehrere Promi-Pärchen ihre Beziehung bei verschiedenen Spielen auf die Probe stellen, über die Bildschirme flimmern. Unter anderem sind auch diese Stars und Sternchen dabei: Die Love Island-Turteltauben Samira und Yasin Cilingir sowie der Unter uns-Star Lars Steinhöfel (35) und dessen Freund Dominik Schmitt ziehen in das Sommerhaus 2021. Sie treten dort auch gegen Almklausi (51) und dessen Frau Maritta an. Insgesamt gehören acht Paare zum festen Start-Cast, wie RTL nun offiziell bestätigte.

