Zuschauer-Hoch dank Das Sommerhaus der Stars? Roland (48) und Steffi Bartsch (47) gehören inzwischen zur Stammbesetzung von "Hot oder Schrott – Die Allestester". Jede Woche prüft das Paar für die Vox-Show allerlei Produkte auf Herz und Nieren und gibt hinterher seine Bewertung ab. In diesem Sommer sind die zwei gleichzeitig im RTL-Sommerhaus zu sehen gewesen. Währenddessen sind die Quoten ihres Ursprungsformates rasant in die Höhe geschossen: Roland und Steffi vermuten darin einen Zusammenhang!

Hat sich das "Hot oder Schrott"-Publikum wegen ihrer Teilnahme am TV-Duell der Promi-Paare tatsächlich vergrößert? "Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich an uns lag, aber es war schon ein komischer Zufall. Und das ist natürlich cool. Wir haben quasi unsere eigene Sendung gepusht", freut sich Band-Shirt-Fan Roland im Promiflash-Interview. Auch seine Frau hat eine positive Veränderung festgestellt: Statt das einstige Auswanderer-Pärchen mit Goodbye Deutschland in Verbindung zu bringen, schlagen viele Fans jetzt eine andere Brücke: "Die sprechen in Bezug auf uns eben jetzt fast nur noch von 'Hot oder Schrott'."

Auch in Zukunft wollen Roland und Steffi ihren Allestester-Wurzeln treu bleiben – haben aber auch einen kleinen Änderungsvorschlag: "Was ich ganz cool fände, wären Sendungen, in denen man reisen kann. Dass man verschiedene Hotels ausprobiert, verschiedene Sachen im Ausland testet, wie zum Beispiel eine Surf-Schule. Also alles nicht zu ernst, ruhig mit ein bisschen viel Humor", erläutert der 48-Jährige seine Idee, während Hundemama Steffi beteuert: "Wir sind schließlich als Pärchen auch echt lustig!"

Instagram / roland.steffi Steffi und Roland Bartsch für "Hot oder Schrott - Die Allestester"

Instagram / roland.steffi Steffi und Roland Bartsch für "Goodbye Deutschland" auf Mallorca

Instagram / roland.steffi Steffi und Roland Bartsch mit ihren Hunden

