"Dawson's Creek"-Cast feiert Reunion für James Van Der Beek

Dawson's Creek gehört für viele Kinder der 1990er-Jahre zum absoluten Kultprogramm. Nun dürfen sich Fans auf eine Reunion der besonderen Art freuen. Am 22. September findet eine einmalige Wohltätigkeitsveranstaltung im Richard Rodgers Theatre in New York City statt, bei der die Schauspieler eine Live-Lesung der allerersten Folge der Serie präsentieren. Der Anlass ist ein besonders emotionaler: Wie People berichtet, fließen die Einnahmen der Veranstaltung an die Organisation "F Cancer" und an Darsteller James Van Der Beek (48), der im vergangenen Jahr mit der Diagnose Darmkrebs im dritten Stadium an die Öffentlichkeit ging.

Neben James werden unter anderem Katie Holmes (46), Michelle Williams (44), Joshua Jackson (47) und Busy Philipps (46) erwartet. Die bekannten Gesichter versprechen den Fans eine Reise zurück nach Capeside. Für Michelle steht dabei die Verbindung der ehemaligen Kollegen im Mittelpunkt: "Das ist ein Band, das ein Leben lang hält. Wir wollten uns um unseren lieben Freund James versammeln und ihm zeigen, dass wir immer für ihn da sind."

James machte seine Darmkrebsdiagnose im November 2024 öffentlich. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und Schritte unternommen, um sie mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie zu bewältigen", berichtete er in einem Interview mit People. Seitdem geht der US-Amerikaner mit dem Thema offen um. Er scheute sich auch nicht davor, zuzugeben, dass die Behandlung selbst für ihn als Hollywoodstar finanziell belastend sei. Die Wohltätigkeitsveranstaltung ist nun eine Möglichkeit, diese Last etwas zu erleichtern.

Getty Images James Van Der Beek, Mai 2025

Getty Images Der "Dawson's Creek"-Cast

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024