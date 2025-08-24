Kelly Clarkson erstmals seit Tod von Ex Brandon gesichtet

Kelly Clarkson (43) wurde erstmals öffentlich gesehen, seit die traurige Nachricht vom Tod ihres Ex-Mannes Brandon Blackstock (†48) bekannt wurde. Die Sängerin, die am Flughafen LAX in Los Angeles gesichtet wurde, trug ein schwarzes Outfit, kombiniert mit einem breiten Hut und Sonnenbrille, die ihr Gesicht teilweise verdeckten. Begleitet wurde sie von ihren beiden Kindern, River und Remington, sowie ihrer Schwester Alyssa. Auf den Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen, wirkte Kelly ernst und nachdenklich, während sie mit ihrer Gruppe und ihrem Gepäck ins Flughafenterminal ging. Brandon, der von 2013 bis 2020 mit der Musikerin verheiratet war, verstarb Anfang August nach einem langen Kampf gegen Hautkrebs.

Bereits vor seinem Tod hatte Kelly ihr Leben auf die veränderte Situation eingestellt. Sie verschob unter anderem ihre Las-Vegas-Show, um mehr für ihre Familie da sein zu können und fehlte wiederholt bei ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show". Obwohl sie seine Krankheit und die Umstände öffentlich nicht detailliert thematisiert hatte, erklärte sie, dass die Gesundheit des Vaters ihrer Kinder ihre volle Aufmerksamkeit erfordere. Ein Sprecher der Familie hatte schließlich bestätigt, dass Brandon seinen Kampf gegen den Krebs verloren und friedlich im Kreise seiner Angehörigen verstorben sei.

Die turbulente Beziehung zwischen Kelly und Brandon geriet nach ihrer Trennung und der darauffolgenden Scheidung viel in die Schlagzeilen. Neben langwierigen rechtlichen Auseinandersetzungen um Unterhaltszahlungen und Besitzstände veröffentlichte Kelly im Jahr 2023 das Album "Chemistry", auf dem sie die Höhen und Tiefen ihrer Ehe verarbeitete. Bekannt ist, dass Brandon an Hautkrebs litt, der 2022 diagnostiziert wurde – eine Zeit, die sowohl für ihn als auch für Kelly und die gemeinsamen Kinder eine enorme Belastung bedeutete. Auch wenn Kelly sich auf die Zukunft mit ihren Kindern konzentriert, stellt der Verlust ihres Ex-Mannes eine schwierige emotionale Herausforderung für die Sängerin dar.

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson und Brandon Blackstock mit ihren Kindern River Rose und Remington Alexander

Anzeige Anzeige