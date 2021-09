Jordan Connor (29) hat Ja gesagt! Riverdale-Fans ist der Darsteller insbesondere in seiner Rolle als Gangmitglied Sweet Pea bekannt. Anders als in dem Serienhit geht es im Liebesleben des Schauspielers allerdings weitaus weniger turbulent zu. Schon vor neun Jahren begegnete er seiner heutigen Partnerin Jinjara Mitchell und hielt 2018 bei einem romantischen Sonnenaufgang am Strand um ihre Hand an. Nun war es endlich so weit: Jordan und Jinjara sind verheiratet!

Nach drei Jahren Verlobung läuteten am 4. September die Hochzeitsglocken. Via Instagram verlieh der 29-Jährige seiner Freude Ausdruck und ließ seine Fans an seinem Liebesglück teilhaben. "Der beste Tag meines Lebens!", schrieb Jordan zu einem Hochzeitsfoto, auf dem er seine Braut küsst. Die Zeremonie sei genau das gewesen, was sich das Paar vorgestellt hat, wie die beiden im Interview mit Brides versicherten. Mit 50 Gästen feierten sie in einem Vier-Sterne-Resort auf Vancouver Island. "Es war ein wahr gewordener Traum", beteuerte Jordan.

Dass er Jinjara eines Tages heiraten würde, scheint der Serienstar früh gewusst zu haben. 2012 hat sich das Paar im Schauspielkurs kennengelernt. "Wir wurden für eine Szene zusammengesteckt und der Rest ist Geschichte", erzählte der Kanadier über die Anfänge seiner großen Liebe.

Instagram / thejordanconnor Jinjara Mitchell und Jordan Connor im März 2020

Instagram / thejordanconnor Jinjara Mitchell und Jordan Connor im August 2021

Instagram / thejordanconnor Jordan Connor und Jinjara Mitchell im November 2019

