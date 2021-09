JoJo Siwa ist einfach nur glücklich und möchte das auch gerne jedem zeigen. Die berühmte TikTokerin machte im Februar 2021 nicht nur bekannt, dass sie pansexuell ist, sondern stellte der Öffentlichkeit wenig später auch die Frau an ihrer Seite vor: Freundin Kylie. Die beiden sind inzwischen seit sechs Monaten ein Paar und noch so verliebt wie am ersten Tag – wie sie jetzt turtelnd bei einem Event bewiesen.

Beim Screening des Films "The J Team" in Pasadena, Kalifornien trat JoJo nicht nur auf, sie nahm auch ihre Freundin mit zum Red Carpet, der an diesem Tag allerdings eher lilafarben als rot war. Gemeinsam mit Kylie posierte die Blondine glücklich für die vielen Fotografen – auch einige Küsse auf die Wange und ein dicker Schmatzer auf den Mund durften nicht fehlen.

JoJo steht einfach auf den großen Auftritt. Erst kürzlich verriet sie im Podcast "Success mit Jess", dass sie Kylie mit einer perfekt geplanten Musical-Nummer gefragt hatte, ob sie ihre feste Freundin sein möchte. "Ich hatte eine Choreografie, die auf Musik abgestimmt war und dann ging es in einen Song über", erinnerte sich die Tänzerin.

JoJo Siwa

Kylie und JoJo Siwa im September 2021

JoJo Siwa

