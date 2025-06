JoJo Siwa neu verliebt: Ex Kath reagiert mit traurigem Post

JoJo Siwa (22) hat eine neue Liebe gefunden und zeigt sich glücklicher denn je. Die Tänzerin und Entertainerin bestätigte kürzlich, dass sie und ihr Celebrity Big Brother-Kollege Chris Hughes offiziell ein Paar sind. Doch während ihr Liebesglück erstrahlt, sorgt es bei einer Person für gemischte Gefühle: Kath Ebbs, JoJos Ex-Freundin, reagierte auf die öffentliche Beziehung ihrer ehemaligen Partnerin mit emotionalen Botschaften auf Instagram: "Mein einziges Vergehen war es, in einer liebevollen Beziehung zu sein und dann öffentlich gedemütigt zu werden."

Die australische Moderatorin berichtete auch von den Herausforderungen, denen sie durch die Trennung und die öffentliche Aufmerksamkeit gegenübersteht: "Es ist alles so toxisch und ich bin am Ende meiner Kräfte." Gleichzeitig forderte sie die Menschen auf, Mitgefühl zu zeigen und sie in Ruhe heilen zu lassen. JoJo trennte sich direkt nach ihrer Teilnahme an dem Reality-Format. Zuvor war sie Chris innerhalb der Show unter anderem in einem Pool nähergekommen – während sie noch in einer Beziehung mit Kath war.

JoJo und Kath waren seit November 2024 ein Paar und galten als Dreamteam in ihrer queeren Community. Die Trennung und der plötzliche Beziehungsstart mit Chris haben jedoch nicht nur Kath, sondern auch ihre Fans überrascht. Während JoJo betonte, dass man nicht kontrollieren könne, wen man liebt, vermutete Abbie, die beste Freundin ihrer früheren Partnerin, mehr hinter der Blitztrennung. "Sie ist unglaublich smart, sehr erfolgreich, aber wir wissen alle, dass sie, wo es um Reality-TV geht, nichts dem Zufall überlässt", behauptete sie auf TikTok.

Instagram / kathebbs Kath Ebbs, Moderatorin

Instagram / kathebbs Kath Ebbs und JoJo Siwa, Januar 2025

