Nach Trennung von Jojo Siwa: Kath Ebbs tanzt mit Aisha Dee

Kath Ebbs scheint das Beziehungsaus mit Jojo Siwa (22) hinter sich gelassen zu haben und genießt ihre Zeit in Los Angeles. Am Freitagabend wurde die 27-Jährige beim Line-Dancing in einer Bar mit Schauspielerin Aisha Dee (32) gesichtet. Die beiden Australierinnen wirkten sehr vertraut, tanzten eng umschlungen und bewegten sich rhythmisch zur Musik. Ein Instagram-Video zeigt, wie Kath Aisha an den Hüften hält und dabei die Zeile "I'm a slave for you" singt. Doch Aisha war nicht die Einzige, mit der Kath den Abend genoss: Auch die Musikerin Gatlin, eine weitere Freundin, tanzte eng mit ihr.

Das Treffen mit Aisha Dee ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden. Gemeinsam standen sie für G Flips neues Musikvideo zu "Big Ol' Hammer" vor der Kamera, das am 11. Juni erscheint. Der Song spielt in einer farbenfrohen LGBTQIA+-Szenerie und zeigt Kath und Aisha in ausgelassener Stimmung. In einer Szene ist zu sehen, wie Kath Aishas Bizeps bewundert und spielerisch drückt. Das Video ist gespickt mit prominenten queeren Persönlichkeiten wie der Comedian Fortune Feimster und YouTuberin Shannon Beveridge, die gemeinsam mit G Flip und dem Star-Ensemble tanzen und feiern.

Kath hatte erst im April die Beziehung mit JoJo Siwa beendet – kurz nachdem diese aus dem "Celebrity Big Brother"-Haus zurückgekehrt war. Jojo zeigte sich inzwischen glücklich mit ihrem neuen Partner Chris Hughes und schwärmte in einem Interview von ihrem Liebesglück. Kath hingegen scheint ganz im Hier und Jetzt zu leben – und die Verbindung mit Aisha könnte ihre Freundschaft weiter vertieft haben. Ob daraus mehr wird, bleibt abzuwarten – doch die gemeinsame Zeit lässt die beiden Australierinnen in einem besonderen Licht erscheinen.

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs im März 2025

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, April 2025

