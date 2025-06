Große Veränderung: Jojo Siwa möchte zu sich selbst finden

Jojo Siwa (22) hat in einer emotionalen Serie von Posts erklärt, dass sie dabei ist, ihre "glitzernde Blase" hinter sich zu lassen und "die Frau zu finden", die sie sein möchte. Die 22-jährige Tänzerin und Sängerin reflektierte auf Instagram über die Veränderungen in ihrem Leben – sowohl beruflich als auch privat. Sie betonte, dass sie dabei ist, den Schritt in etwas Neues zu wagen und ihre Komfortzone zu verlassen. Von nun an möchte sie sich nicht mehr fragen, was andere Menschen von ihr erwarten, sondern nur noch sie selbst sein.

In einem Interview mit YOU erzählte Jojo offen, wie ihr Auftritt in der Show Celebrity Big Brother sie dazu inspiriert habe, Dinge infrage zu stellen und Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen. Dort hatte sie den britischen Love Island-Star Chris Hughes (32) kennengelernt, mit dem sie inzwischen eine Beziehung eingegangen ist. Sie reflektierte auch über die Entwicklung ihrer Sexualität und erklärte, dass sie sich zuvor unter Druck gesetzt gefühlt habe, sich mit einem Label wie "lesbisch" zu definieren. Jojo machte deutlich, dass sie Sexualität als etwas sehr Fluides empfindet und sich nun als queer bezeichnet.

Jojos Transformation und ihre neue Beziehung zu dem britischen Reality-Star scheinen sie zu beflügeln – und sorgen für viel Gesprächsstoff. Die Zuneigung zu Chris beschrieb Jojo vor wenigen Tagen im Interview mit TMZ als eine wunderschöne Entwicklung, die sie sehr glücklich macht. Sie nannte den britischen Fernsehstar ihren "Lieblingsmenschen" und sprach auch offen über ihre Gedanken zur Ehe. "Ich habe so viele Gedanken dazu", erklärte die 22-Jährige vielsagend.

Getty Images Jojo Siwa im März 2025

Instagram / chrishughesofficial Tänzerin Jojo Siwa und Reality-TV-Star Chris Hughes

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025

