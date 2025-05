Frisch verliebt: JoJo Siwa widmet Chris Song bei Konzert

JoJo Siwa (22) und Chris Hughes (32) sorgen mit ihrer Romanze seit Wochen für Schlagzeilen. Nun scheint die Sängerin ihre Liebe nicht mehr geheim halten zu wollen. Bei einem Konzert in London widmete sie dem Briten laut Daily Mail eine süße Hommage. Auf der Bühne zeigte sie sich in einem mit Edelsteinen verzierten Trikot des AFC Sunderland, dem Lieblingsteam ihres Freundes. Sie erklärte außerdem: "Das ist für jemand Besonderen, der heute Abend hier ist." Obendrein änderte sie den Text ihres Covers von "Bette Davis Eyes" zu "Chris Hughes Eyes" und ließ damit keine Zweifel an der Identität ihres Liebsten.

JoJo und Chris trafen sich erstmals im britischen Celebrity Big Brother-Haus und entwickelten eine enge Verbindung, die sich seither intensiviert hat. Gemeinsam verbrachten sie kürzlich romantische Tage in Mexiko und Florida, wo sie auch die Geburtstagswoche der Blondine mit ihrer Familie feierten. In London genoss der Love Island-Star die Zeit mit JoJos Mutter Jessalynn (50) während ihrer ersten Show am Montag.

Vor Chris war die Tänzerin mit ihrer Freundin Kath Ebbs zusammen. Wenige Stunden nach ihrer Zeit bei "Celebrity Big Brother" beendete die TV-Bekanntheit die Beziehung allerdings. JoJo behauptete danach, dass ihre Ex-Partnerin sie auf einer Party beschimpft hätte. Kath ließ dies nicht auf sich sitzen und erklärte laut The Sun: "Angriffe auf meinen Charakter nehme ich nicht auf die leichte Schulter, besonders nicht von jemandem, mit dem ich eine feste Beziehung geführt habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kathebbs Kath Ebbs und JoJo Siwa im Januar 2025

Anzeige Anzeige