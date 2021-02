JoJo Siwa schwebt auf Wolke sieben! Nachdem die erfolgreiche TikTokerin vor rund zwei Wochen mit einem Foto von sich, auf dem sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "Beste homosexuelle Cousine überhaupt" trägt, in ihrer Community eine Diskussion um ihre sexuelle Orientierung angeregt hatte, verkündete die 17-Jährige nur wenige Tage später, dass sie tatsächlich bisexuell sei und damit sowohl auf Frauen als auch auf Männer stehe. Jetzt verriet JoJo in einem Interview, dass sie sogar schon eine Freundin hat!

In der beliebten US-amerikanischen Talkshow "The Tonight Show" erklärte die quirlige Blondine gegenüber Moderator Jimmy Fallon (46), was sie dazu bewegt habe, diesen Teil ihres Privatlebens mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Ich habe die erstaunlichste, wundervollste, perfekteste und schönste Freundin der ganzen Welt. Ich schäme mich nicht dafür. Ich wollte es endlich mit dem Internet teilen", begründete JoJo im Gespräch mit dem Komiker ihre Entscheidung und machte damit die Beziehung zu ihrer Liebsten, deren Namen sie im Gespräch allerdings lieber für sich behielt, offiziell.

Ihre Partnerin, mit der sie nur wenige Augenblicke zuvor gesprochen habe, sei es auch gewesen, die sie dazu ermutigt habe, das Foto mit dem Statement-Shirt im Netz zu teilen, verriet JoJo dem erfahrenen TV-Moderator: "Sie war super ermutigend und hat mir gesagt 'Mach es'", schwärmte die erfolgreiche Videoproduzentin in der Show.

Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa im Januar 2021

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa, YouTuberin

Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de