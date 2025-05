Neue Liebe: Jojo Siwa bestätigt Lovestory mit Chris Hughes

Sängerin Jojo Siwa (22) scheint auf Wolke sieben zu schweben. Nach ihrem Auftritt bei Celebrity Big Brother im Frühling dieses Jahres hat sie eine neue Liebe in Chris Hughes (32) gefunden, wie sie jetzt bestätigte. Die beiden wurden kürzlich in einem Hotelpool in Mexiko beim Küssen gesichtet und scheinen unzertrennlich. "Ich glaube nicht, dass Menschen dazu bestimmt sind, so glücklich zu sein", schwärmte Jojo nun gegenüber dem Magazin People. Chris war aus Großbritannien angereist, um sie bei einem Konzert in Mexiko-Stadt zu unterstützen. Nach einer Woche musste er wieder abreisen, was sie zu Tränen rührte.

Ihre Fans sind ebenfalls begeistert von der neuen Romanze, die aus einer Freundschaft während der Dreharbeiten zu "Celebrity Big Brother" hervorging. Jojo betonte in Interviews und in den sozialen Medien, wie sehr sie die gemeinsame Zeit mit Chris genieße. "Es war die beste Woche meines Lebens", verriet sie auf Snapchat, bevor sie für neue Projekte nach England reiste. Auch Chris lässt anscheinend keine Gelegenheit aus, Zeit mit Jojo zu verbringen. Sie plant sogar, ihn während ihrer Sommer-Tour in den USA mitzunehmen, da sie sich keine langen Trennungen vorstellen kann. "Er wird definitiv meine Shows besuchen", erklärte Jojo, die mit ihrer Agentur zunächst Diskussionen über die Teilnahme an der Reality-Show führen musste, dies rückblickend aber als "beste Entscheidung" ihres Lebens bezeichnet.

Jojo, die ihre Karriere mit "Dance Moms" begann und sich später als Social-Media-Star und Sängerin etablierte, zeigt sich derzeit von einer neuen, entspannten Seite. Die junge Entertainerin, die sich direkt nach der Reality-Show von ihrer damaligen Freundin Kath Ebbs trennte, gibt offen zu, dass sie dank Big Brother nicht nur eine neue Liebe, sondern auch wertvolle Erfahrungen für ihr Leben sammeln konnte. Chris, der 2017 mit seiner Teilnahme an "Love Island" bekannt wurde, scheint Jojos Leben in vielerlei Hinsicht bereichert zu haben. Auf gemeinsamen Bildern wirken die beiden glücklich und verliebt, fernab der Bühnen, auf denen Jojo sonst ihr strahlendes Showbusiness-Lächeln zeigt. Die Fans hoffen nun, dass die beiden weitere Einblicke in ihre frische Beziehung gewähren.

Instagram / chrishughesofficial Anlässlich ihres Geburtstags postet Chris Hughes innige Momente mit JoJo Siwa, Screenshot 2025.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for iHeartRadio Collage: Jojo Siwa und Kath Ebbs

