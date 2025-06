JoJo Siwa verrät: Dann bekam sie Gefühle für Chris Hughes

JoJo Siwa (22) ist frisch verliebt! Während ihrer Zeit bei Celebrity Big Brother lernte sie Chris Hughes kennen — war aber zu dem Zeitpunkt eigentlich noch mit Kath Ebbs zusammen. Schon im Container wurde gemunkelt, dass sich zwischen JoJo und Chris mehr entwickelt, vor Kurzem bestätigten sie dann: Sie sind nun offiziell ein Paar. Im "Rosebuds"-Podcast erzählt die "Dance Moms"-Bekanntheit jetzt, wann sie gemerkt hat, dass sie Gefühle für ihren TV-Kollegen hat. Sie habe sich von Anfang an gut mit ihm verstanden, doch es sei eine rein platonische Freundschaft gewesen. Es gab allerdings Momente, in denen sie sich einander emotional geöffnet haben, was JoJo nach ihrem Auszug zum Nachdenken gebracht habe: "Ich hatte all diese Erkenntnisse über mein Leben, Dinge, über die ich nicht glücklich war, mit denen ich einverstanden war, mit denen ich niemals hätte einverstanden sein dürfen. Ich bin nicht glücklich, also muss ich die Dinge in den Griff bekommen.'"

Also habe sie sich von Kath getrennt und sich ihren Gefühlen für Chris gestellt. "Mit der Zeit merkte ich, dass ich etwas für Christopher empfand, was ich nie beabsichtigt hatte, aber ich konnte es nicht verhindern. Und ich hatte sehr viel Glück, denn er hat dasselbe gefühlt", erklärt JoJo. Sie und der Brite hätten ein Lieblingswort, das sie beim Fernsehen entdeckt haben: "Serendipity", was auf Deutsch so viel wie "glücklicher Zufall" bedeutet. Das beschreibe ihre Situation perfekt, so die 22-Jährige: "Wenn man die Definition des Wortes liest, bedeutet es im Grunde, dass man die Liebe findet, wenn man am wenigsten danach sucht. Es ist wunderschön. Ich weiß nicht, wie das Universum es geschafft hat, dass Chris in mein Leben getreten ist."

Chris und JoJo scheinen mit ihrer Entscheidung, ihren Gefühlen eine Chance zu geben, total happy zu sein. Eine Person leidet jedoch darunter: Kath. Die Ex der Sängerin hat die Trennung nicht kommen sehen und macht ihren Frust in den vergangenen Wochen immer wieder auf Instagram breit. "Mein einziges Vergehen war es, in einer liebevollen Beziehung zu sein und dann öffentlich gedemütigt zu werden", schrieb sie erst vor wenigen Tagen. JoJo betonte zuvor, Chris sei nicht der Grund für das Liebes-Aus gewesen – sie habe im Container gemerkt, dass sie in der Beziehung mit Kath nicht mehr glücklich sei und bereits bevor sie Gefühle für ihn bekam, den Entschluss gefasst, sich zu trennen.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial Chris Hughes und JoJo Siwa

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs im März 2025

Anzeige Anzeige