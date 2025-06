Plant JoJo Siwa etwa schon die Hochzeit mit Chris Hughes?

JoJo Siwa (22) und Chris Hughes (32) sind seit einigen Wochen ein Paar – die beiden lernten sich in der Show Celebrity Big Brother kennen. Im Interview mit TMZ sprach JoJo jetzt offen über ihre Gedanken zur Ehe – und offenbar hat sie sich schon einiges ausgemalt. "Ich habe so viele Gedanken dazu", deutete die Sängerin an, die Chris als ihren "Lieblingsmenschen der Welt" bezeichnet. Sogar einen potenziellen Trauzeugen scheint sie bereits für eine mögliche Hochzeit im Kopf zu haben.

JoJo und Chris lernten sich während der gemeinsamen Zeit in der britischen Version von "Celebrity Big Brother" kennen – dort entwickelten sie schnell eine enge Verbindung. Zurück in der realen Welt entschieden sie sich, ihrer Beziehung eine Chance zu geben. JoJo schwärmte in dem Interview über die "schöne und strahlende" Verbindung zwischen ihnen. Jedoch erhielt das Paar auch viel Kritik. Auf diese versucht JoJo aber nicht zu reagieren. "Aber ich denke, dass ich ein Beispiel dafür sein kann, dass Liebe Liebe ist", erklärte sie dazu.

Während ihrer gemeinsamen Zeit im Container hätten sich Chris und JoJo direkt gut verstanden – allerdings sei alles rein platonisch gewesen. Doch es habe Momente gegeben, in denen sich der Webstar seinem Mitstreiter gegenüber emotional öffnen konnte. Das habe sie bezüglich ihres Verhältnisses nachdenklich gestimmt. "Ich hatte all diese Erkenntnisse über mein Leben, Dinge, über die ich nicht glücklich war, mit denen ich einverstanden war, mit denen ich niemals hätte einverstanden sein dürfen. Ich bin nicht glücklich, also muss ich die Dinge in den Griff bekommen", berichtete sie in dem Podcast "Rosebuds" vor einigen Tagen.

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, April 2025

Getty Images JoJo Siwa im März 2025

Instagram / chrishughesofficial Chris Hughes und JoJo Siwa