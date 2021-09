Was für eine süße Verkündung! Im Juni 2019 war Danielle Fishel (40) erstmals Mama geworden. Nach einigen Schreckmomenten durfte die Schauspielerin ihren Sohn Adler Lawrence Karp nach ein paar Wochen mit nach Hause nehmen. Im Mai 2021 gab Danielle bekannt, ihr zweites Kind zu erwarten. Und bei der Geburt von Baby Nummer zwei lief wohl glücklicherweise alles rund: Der "Das Leben und Ich"-Serienstar stellte seinen neuen Nachwuchs nun seinen Fans vor.

"Am 29. August haben wir Keaton Joseph Karp auf der Welt willkommen geheißen", schreibt Danielle zu einem Foto ihrer beiden Söhne auf Instagram. Keaton Jopseh sei am Geburtstag seines verstorbenen Großvaters geboren worden, genau wie es sich Danielle gewünscht hatte. Sein zweiter Vorname sei eine Hommage an seinen 98-jährigen Ur-Großvater, der den kleinen Mann nun bald kennenlernen würde.

Auch über ihren Erstgeborenen verliert Danielle einige Worte: "Adler ist ein Superhelden-Bruder und Jensen und ich freuen uns, ihn gesund und sicher bei uns zu Hause zu haben." Jensen ist Danielles Mann und Vater ihrer beiden Kinder.

Anzeige

Instagram / daniellefishel Keaton und Adler Karp

Anzeige

Getty Images Danielle Fishel, Model

Anzeige

Getty Images Danielle Fishel, "Das Leben und Ich"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de