Nach Bekanntgabe von Krebs: Danielle Fishels Mann ist stolz

Diese Woche machte Danielle Fishel (43) in dem Podcast "Pod Meets World" ihre Brustkrebs-Diagnose publik. Ihr Ehemann Jensen Karp reagiert nun in seiner Instagram-Story auf das Statement seiner Frau und spricht in den höchsten Tönen von der Schauspielerin: "Ich bin so stolz auf Danielle, dass sie ihre Plattform nutzt, um das Bewusstsein zu schärfen. Wir können keine Termine verpassen und müssen uns immer untersuchen lassen! Sie ist die stärkste Person, die ich je getroffen habe. Sie schafft das."

Der Serienstar verriet in dem Podcast, dass der Krebs bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden war und glücklicherweise in einem "sehr, sehr frühen Stadium" erkannt wurde. Mit ihrer Geschichte möchte sie andere Frauen motivieren, regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen: "Wir dürfen nicht einfach sagen: 'Ich habe keine Zeit dafür, ich bin letztes Jahr zu meiner Mammografie gegangen, letztes Jahr ging es mir gut'."

Danielle ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Durch ihre Rolle der Topanga Lawrence in der Sitcom "Das Leben und Ich" wurde sie in Deutschland bekannt. Sie ist in zweiter Ehe mit dem Autor Jensen Karp verheiratet. Das Paar ist Eltern der zwei Söhne Adler Lawrence Karp und Keaton Joseph Karp (2). Seit 2022 ist sie gemeinsam mit Rider Strong (44) und Will Friedle Gastgeberin des Podcasts "Pod Meets World".

Getty Images Danielle Fishel, Schauspielerin

Getty Images Danielle Fishel und ihr Ehemann

