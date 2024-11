So nah stehen sich Sabrina Carpenter und Danielle Fishel

Drei Jahre lang standen Sabrina Carpenter (25) und Danielle Fishel (43) für die TV-Show "Das Leben und Ich" gemeinsam vor der Kamera. In der beliebten Serie spielte Sabrina die beste Freundin der Hauptrolle Riley – und Danielle verkörperte deren Mutter. Ihre gemeinsame Zeit als Co-Stars ist zwar schon fast zehn Jahre her, doch trotzdem scheint ihre Verbindung zueinander noch immer sehr stark zu sein. "Ich betrachte [Sabrina] immer noch als meine Tochter und sehe mich selbst als eine Art Ersatzmutter", schwärmte Danielle am Montag gegenüber People von dem besonderen Band zwischen ihr und dem Popstar.

Natürlich wisse die 43-Jährige, dass Sabrina auch in echt eine "wunderbare Mutter" habe, der sie selbst auch sehr nahesteht. Doch trotzdem könne sie sich den ein oder anderen lieb gemeinten Tipp nicht verkneifen: "Ich bin definitiv ein älterer Freund, der ihr Ratschläge gibt. Eher wie eine Mutter als ein Kumpel. Wahrscheinlich nerve ich sie manchmal mit meinen mütterlichen Ratschlägen, aber ich kann nicht anders! Sie ist für immer mein Baby." Auch nach so vielen Jahren stehen die "Collage Animals"-Bekanntheit und Sabrina "die ganze Zeit über" in Kontakt.

Neben ihrer Liebe zu Sabrina sprach Danielle mit dem US-amerikanischen Magazin auch über ein ernstes Thema: Im August dieses Jahres machte die Schauspielerin ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich. Bei ihr war ein Karzinom im Frühstadium entdeckt worden. Ihr Alltag habe sich seither stark verändert. "Mein Leben besteht jetzt aus vielen Arztbesuchen und ständigen Kontrolluntersuchungen", machte Danielle deutlich und fügte positiv hinzu: "Es macht keinen Spaß, aber es ist, wie es ist. Ich bin sehr glücklich und werde leben, das ist das Wichtigste."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter und Danielle Fishel im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Danielle Fishel, Schauspielerin

Anzeige Anzeige