Danielle Fishel hat Schmerzen nach Brustkrebsbehandlung

Schauspielerin Danielle Fishel (43) gab in ihrem Podcast "Pod Meets World" am 13. Januar ein umfangreiches Gesundheitsupdate. Die TV-Persönlichkeit veröffentlichte im August 2024, dass sie an Brustkrebs leidet. Mittlerweile ist sie offiziell mit der Strahlentherapie fertig, doch nun berichtete sie von schmerzhaften Nachwirkungen. "Körperlich habe ich einen sehr starken Sonnenbrand. Außerdem habe ich einen Ausschlag auf dem Sonnenbrand, was einfach toll ist", scherzte sie ironisch.

Trotz ihrer Schmerzen behält die Blondine nach ganzen 20 Runden Bestrahlung ihren Humor im Podcast bei. Doch sie schlug auch ernstere Töne an: "Es juckt sehr stark, und man darf es nicht kratzen, denn wenn man die Stelle nur annähernd berührt, möchte man weinen." Die 43-Jährige betonte, dass sie nicht einmal einen BH tragen könne. Auch guter Schlaf ist der Entertainerin nicht gegönnt. "Es tut einfach weh, auf der Seite zu schlafen. Es tut generell weh, zu schlafen. Es tut auch weh, wach zu sein", beschrieb Danielle.

Auch am Ende der Bestrahlung hat sie noch nicht alle Schritte der Behandlung hinter sich. Es folgt noch eine langjährige Hormontherapie. Laut den Ärzten wird es ihr erst in zwei bis drei Monaten besser gehen. Um diesen Prozess zu verkürzen, hat sie angefangen zu trainieren. Auch ihr Mann Jensen Karp ist seiner Frau eine große Unterstützung. "Er war unglaublich und hat mich während meiner emotionalen Zusammenbrüche aufgefangen", lobte Danielle ihren Partner. Vergangenen Oktober betonte sie gegenüber People, dass die schlimme Diagnose ihr ganzes Leben verändert hat.

Getty Images Danielle Fishel bei der Premiere von "Emergency" in Los Angeles

Getty Images Danielle Fishel und ihr Ehemann