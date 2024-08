"Frühes Stadium": Danielle Fishel enthüllt Krebsdiagnose

Danielle Fishel (43) offenbart eine schlechte Nachricht – sie ist an Brustkrebs erkrankt. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Pod Meets World" erklärt die "Das Leben und Ich"-Schauspielerin, dass die Erkrankung bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden sei. Den Termin dafür habe sie nur aufgrund einer jährliche Erinnerung gemacht, weil sie gerade Zeit gehabt habe. Der Krebs wurde glücklicherweise in einem "sehr, sehr frühen Stadium" erkannt, wie sie erzählt. Mit ihrer Diagnose möchte sie anderen Frauen Mut machen, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. "Wir dürfen nicht einfach sagen: 'Ich habe keine Zeit dafür, ich bin letztes Jahr zu meiner Mammografie gegangen, letztes Jahr ging es mir gut'", erklärt Danielle.

Die 43-Jährige musste in den vergangenen Tagen einige Entscheidungen treffen, wie sie weiter in ihrem Podcast erzählt. "Ich werde operiert, um den Krebs zu entfernen, und ich werde eine Nachbehandlung erhalten", erklärt sie den weiteren geplanten Verlauf. Ihre Erkrankung befände sich im "Stadium Null", die Krebszellen hätten "noch nicht begonnen, sich in das umliegende Brustgewebe auszubreiten". Die Zweifachmama offenbart weiter, dass dies unbehandelt nicht verhindert werden könne – doch bei ihr sei der Krebs rechtzeitig festgestellt worden. "Ich werde wieder gesund", sagt die TV-Bekanntheit.

Nachdem Danielle im Jahr 2018 ihren Mann Jensen Karp geheiratet hatte, gründeten sie ein Jahr später mit der Geburt ihres ersten Sohnes Adler Lawrence eine Familie. 2021 wurde Adler bereits ein großer Bruder, denn Keaton Joseph (2) kam auf die Welt. Ihre Follower hält die Schauspielerin im Netz seither mit regelmäßigen Einblicken auf dem Laufenden.

